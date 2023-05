Mode à la Suus: 5x cool in kimono

De outfit

Kimono maat 44-56 € 104,95 en broek maat 44-56 € 69,95 (yestafashion.com), singlet maat 36-48 € 24,99 (didi.nl), slippers maat 35-41 € 99,99 (Alba Moda via klingel.nl), tas € 149,- (keecie.nl).

Goede match

“De kimono heeft een vrij drukke print, dus daaronder houd ik het rustig met een effen singlet. Deze van Didi is zacht en van stevige kwaliteit. De matenreeksen van dit merk vallen altijd perfect om het lichaam en de frisse mintgroene kleur matcht mooi bij de print.”

Reisgenoot

“Met een kimono maak je een outfit af, dus ideaal voor op vakantie. Combineer ’m met een witte of blauwe jeans, een short of over je badkleding. Hier heb ik gekozen voor de combinatie met een lange, rechte broek. Voor nog meer inspiratie: op de rechterpagina style ik een kimono vier keer anders.”

Op wolkjes Toen ik op zoek was naar vlotte zomerse schoenen bij deze outfit, viel mijn oog op het merk Wolky. Zij hebben een speciale hallux valgus-collectie met schoenen die extra ruimte bieden bij de aanzet van de grote teen. Voor wie net als ik kampt met zo’n bobbel aan de zijkant van de voet, is dat echt een verademing. En de schoenen zijn nog superleuk ook!”

Sandalen maat 37-42 € 139,95 (wolkyshop.com)

Beha maat 70-105 B-G € 39,95 en slip maat S-5XL € 21,95 (lingadore.nl) Sjaal € 24,- (Next via zalando.nl) Kimono maat 44-56 € 104,95 (yestafashion.com) Oorbellen € 24,95 (pilgrim.net) Top maat 44-56 € 39,95 (yestafashion.com) Tas € 99,90 (unisa-europa.com) Ketting € 59,95 (pilgrim.net) Sandalen maat 35-41 € 119,90 (unisa-europa.com) Short maat 44-56 € 44,95 (yestafashion.com)

Beha maat 70-95 D-G € 39,99 en hipster maat S-XXL € 16,99 (aftereden.nl) Tas € 34,99 (hm.com) Kimono maat 44-56 € 104,95 (yestafashion.com) Oorbellen € 12,95 (zara.com) Ketting € 19,95 (zara.com) Kaftan maat 32-54 € 139,95 (spicy­scarves.nl) Broche € 9,95 (bijou-brigitte.com) Sandalen maat 36-42 € 89,95 (mexx.com) Zonnebril € 40,- (Meller via zalando.nl)

Toptas

“Deze lichtgewicht leren crossbody-tas heeft aan de binnenkant een mooie zeefdruk van een luipaard op een tak. Door de warme gele kleur is de tas goed te combineren met andere kleuren en stoffen, maar bij een jeans past-ie stiekem toch het best.”

Sportief & chic

“Net pantoffels, deze slippers van Alba Moda. Het gladde leer voelt comfortabel en je voeten liggen fijn in het diepe voetbed. De schakels op de bovenkant zijn een echte eyecatcher en geven de sportieve badslippers toch een vleugje chic.”

Beha maat 70-95 C-H € 96,90 en slip maat 38-48 € 45,90 (primadonna.com) Horloge € 179,- (fossil.com) Kimono maat 44-56 € 104,95 (yestafashion.com) Bomberjack maat 36-54 € 49,99 (bonprix.nl) Trui met glansgaren maat 38-54 € 49,99 (Komplimente via klingel.nl) Tas maat L € 31,90 en stash bag maat L € 59,90 (susanbijl.nl) Hemd maat 36-48 € 14,95 (norah.eu) Sneakers maat 38-42 € 229,95 (florisvanbommel.com) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Dollywood via klingel.nl)

Badpak maat 42-62 € 49,99 (ullapopken.nl) Shopper € 69,99 (Tom Tailor via zalando.nl) Kimono maat 44-56 € 104,95 (yestafashion.com) Ketting, oorbellen en armband € 64,99/set (Sohi via zalando.nl) Shirt maat 38-60 € 179,90 (yoek.nl) Zonnebril € 49,99 (Haute Sauce via zalando.nl) Slippers maat 36-42 € 89,99 (marutifootwear.com) broek maat 38-60 € 95,- (yoek.nl)

Productie en styling: Susan de Bruijn. | Fotografie: Jeannette Huisman, | Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Assistentie styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet