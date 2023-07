Mode à la Suus: “Een spijkerjasje is onmisbaar in elk seizoen”

De outfit

Jasje maat 44-60 € 99,95, shirt maat 44-60 € 54,95 en broek maat 44-60 € 59,95 (yestafashion.com), sleehakken maat 36-42 € 139,90 (tommy.com), oorbellen € 49,95 (lereveamsterdam.nl), haarclip € 7,95 (loveibiza.com), ceintuur € 9,99 (hm.com)

Mooi rood

“Een goed denim jasje is tijdloos en onmisbaar. En het kan in elk seizoen. Draag het op een nette broek of jeans, of op je favoriete jurk. Ook ideaal als zomerjas op wat frissere dagen. Deze opvallend rode maakt me instant vrolijk. En door het elastaan in de stof zit-ie comfortabel.”

Setje shopppen

“De collectie van Yesta is fantastisch om mee te mixen en matchen. Het jasje en gestreepte shirt passen perfect bij elkaar en heb ik hier gecombineerd met een witte broek. Die heeft een elastische inzet in de taille, zodat-ie niet knelt. De broek is er ook in camel en zwart.”

Club nautique “Met dit stijlvolle gestreepte T-shirt voeg je moeiteloos wat Franse Rivièra toe aan je garderobe. Doordat het is gemaakt van een mix van viscose en elastaan, valt het mooi los rond het lichaam. De brede ronde hals geeft het shirt een nonchalante, zomerse uitstraling.”

Beha maat 75-115 B-H € 102,- en slip maat 36-48 € 60,90 (primadonna.com) Zonnebril € 85,- (Le Specs via hm.com) Jasje maat 44-60 € 99,95 (yestafashion.com) T-shirt maat 36-54 v.a. € 22,99 (missetam.nl) Scrunchie € 13,- (becksondergaard.com) Sjaal € 39,99 (Taifun via gerryweber.com) Sneakers maat 36-43 € 79,90 (Converse via omoda.nl) Tas medium € 26,90, large € 31,90 (susanbijl.nl) Gestreepte jeans maat 42-56 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl)

Badpak maat 38-48 B-E € 104,- (Sunflair via klingel.nl) Koeltas € 15,99 (hm.com) Jasje maat 44-60 € 99,95 (yestafashion.com) Trui maat 34-46 € 99,95 (Alba Moda via klingel.nl) Tas € 100,- (hanroshop.nl) Espadrilles maat 35-42 € 17,99 (hm.com) Armband € 17,50 en oorbellen € 52,50 (campsencamps.nl) Pet € 60,- (hanroshop.nl) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Dollywood via klingel.nl)

In vorm

“Mijn silhouet is vrij recht, maar door een losvallend T-shirt op een slimfit jeans te dragen oog ik slanker. Een ceintuur benadrukt de vrouwelijke vormen.”

Vleugje glamour

“Sleehakken geven meteen die fijne zomerse look. Deze exemplaren hebben hakken van wel twaalf centimeter en de zool heeft aan de boven- en onderkant een chique rood-wit-blauwe bies. Echte eyecatchers!”

Beha maat 75-105 C-F € 18,99 en slip maat 36-58 € 9,99 (bonprix.nl) Oorbellen € 49,95 (lereveamsterdam.nl) Jasje maat 44-60 € 99,95 (yestafashion.com) Top maat 34-48 van € 75,99 voor € 52,99 (gerryweber.com) Ketting € 29,99 (ullapopken.nl) Singlet maat M-3XL € 12,99 (msmode.nl) Sandalen maat 36-42 € 109,90 (manfield.com) Tas € 99,90 (unisa-europa.com) Broek maat 38-48 van € 85,99 voor € 59,99 (gerryweber.com)

Bikinitop maat 85-100 D-E € 19,99 en broekje maat 46-54 € 12,99 (c-and-a.com) Bucket hat € 42,- (becksondergaard.com) Jasje maat 44-60 € 99,95 (yestafashion.com) Overhemdbloes maat 42-64 € 69,99 (ullapopken.nl) Shopper € 99,90 (unisa-europa.com) Espadrilles maat 36-41 € 99,90 (unisa-europa.com) Oorbellen € 22,99 en armband € 9,99 (my-jewellery.com) Broek maat 42-60 € 69,99 (ullapopken.nl)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet