Mode à la Suus: “Flamingo-roze en koningsblauw zijn dé match deze zomer”

De outfit

Jeans maat 42-56 € 109,- (yoek.nl), jasje maat XS t/m 4XL € 35,99 (hm.com), bloes maat 42-54 € 49,99 (paprika-shopping.nl), suède sandalen maat 36-42 € 99,99 (manfield.com), oorbellen € 30,- (campsencamps.nl), armband € 17,95 (loveibiza.nl)

Kleurige top



“Vleugje Ibiza, deze losjes vallende bloes met opgestikt sierlint en vrolijke spiraalprint. De driekwart wijde mouwen hebben een brede ruche onderaan en de kraag heeft een nonchalante sluiting met een gevlochten touwtje.”

Pretty in pink

“Roze jasjes zie je nu echt overal. Dit oversized exemplaar is mooi gevoerd en vriendelijk geprijsd. De blazer is ook verkrijgbaar in het wit, beige en lichtbeige, lichtroze, lichtblauw, limegroen en zwart. En extra leuk: in alle kleuren is ook een bijpassende broek verkrijgbaar.”

Eilandvibes “De zomer is nog niet echt begonnen, maar ik verlang nu al naar vakantie op mijn favoriete eiland. Mijn zoon wil gelukkig nog gezellig mee. Voor mijn vakantie shop ik altijd graag sieraden. Voor de fotoshoot mocht ik een aantal items lenen van loveibiza.nl. Ik kon haast niet kiezen, want ik werd vrolijk van elk item!” Armband € 6,95 (loveibiza.nl)

Beha maat 70-95 D-G € 39,99 en slip maat S-XXL € 17,99 (aftereden.nl) Top maat 42-54 € 59,95 (exxcellent.nl) Jeans maat 42-56, € 109,- (yoek.nl) Tas € 89,99 (stevemadden.nl) Gebreide poncho one size € 29,99 (bonprix.nl) Sandalen maat 36-42 € 179,99 (fabiennechapot.com) Oorbellen € 52,50 (lereveamsterdam.nl) Armband van € 49,95 voor € 9,95 (zinzi.nl)

Beha maat 42-58 van € 49,99 voor € 39,99 en slip maat 42-50 van € 19,99 voor € 15,99 (zizzi.nl) Tas € 59,99 (manfield.com) Jeans maat 42-56, € 109,- (yoek.nl) Kaftan, maat 32-54 € 139,95 (Spicy Scarves.nl) Horloge € 29,90 (casio.com) Haarklem € 5,95 (bijou-brigitte.com) Oorbellen € 14,95 (bijou-brigitte.com) Sneakers maat 36-41 € 129,99 (manfield.com)

Beha maat 70-100 C-H € 91,90 en string maat 36-46 € 35,90 (primadonna.com) Zonnebril € 109,95 (Calvin Klein via zalando.nl) Jeans maat 42-56, € 109,- (yoek.nl) Jasje maat 42-56 € 129,99 (Samoon via gerryweber.com) Tuniek maat 38-60 € 175,- (yoek.nl) Loafers maat 36-42 € 99,95 (mexx.com) Oorbellen € 55,- en ketting € 99,- (campsencamps.nl) Tas € 129,- (Arket via hm.com)

Bikinitop maat 40-54 € 37,99 en bikinibroekje maat 40-54 € 32,99 (msmode.nl) Reiskoffer maat 76 cm van € 249,- voor € 134,- (Delsey via thelittlegreenbag.nl) Jeans maat 42-56, € 109,- (yoek.nl) Zonnebril € 22,99 (mango.com) en horloge € 129,- (fossil.com) Tuniek maat 40-48 € 74,95 (yestafashion.nl) Hoed € 29,99 (hm.com) Jack maat 46-60 € 79,99 (ullapopken.nl) Sandalen maat 35-41 € 109,90 (unisa-europa.com)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet.