Mode à la Suus: “Zo fijn, een blazer van travelstof: dat kreukt dus niet”

De outfit

Blazer maat 36-48 € 99,99 (didi.nl), top maat 42-54 € 49,99 (paprika-shopping.nl), jeans maat 40-56 € 69,90 (My Denim via yoek.nl), enkellaarsjes maat 36-42 € 129,99 en schoudertas € 69,99 (manfield.com), ­armbanden € 11,95 p.st. (loveibiza.nl)

Minty blazer

“De getailleerde blazer van Didi is van travelstof. Ideaal, want de stof kreukt niet, is elastisch en voelt zacht en comfortabel aan. De kleur matcht lekker fris met jeans. Tip: in dezelfde tint hebben ze nog allerlei andere items, zoals een broek en overhemd. Maar ook in de kleuren campanula blauw, donkerblauw, light caramel, poppy red en zwart.”

Nieuwe favoriet?

“Deze bootleg denim jegging is een feestje om aan te trekken, nergens ritsen of knopen. De broek met hoge taille heeft riemlusjes, zakken en een elastische band. En heel fijn: de beste fit voor vrouwen met rondingen. Dit zou zomaar m’n favoriete broek kunnen worden!”

Daar ga je van stralen! “De zomer is hét moment om kleur te dragen. Dat geeft zelfvertrouwen, een goed humeur en energie. Probeer ook eens wat minder voor de hand liggende kleurencombinaties, dit kan verrassend uitpakken voor je outfit en je gaat er zeker van stralen, wedden?”

Badpak in bronze en fuchsia maat 38-48 € 54,99 (Beachwave via wehkamp.nl) Tas € 139,- (keecie.nl) Blazer maat 36-48 € 99,99 (didi.nl) Top maat 42-54 € 59,96 (exxcellent.nl) Rok maat 42-54 € 69,96 (exxcellent.nl) Zonnebril € 14,95 (bijou-brigitte.com) Sandalen maat 35-42 € 110,- (birckenstock.com) Armband € 30,- en oorbellen € 35,- (campsencamps.nl)

Beha maat 70-95 D-G € 39,99 en slip S-3XL € 17,99 (aftereden.nl) Armbanden € 11,95 p.st. (loveibiza.nl) Blazer maat 36-48 € 99,99 (didi.nl) Broek maat 42-60 € 68,99 (ullapopken.nl) Top maat 42-56 € 68,99 (ullapopken.nl) Tasje € 69,99 (­manfield.com) Enkellaarsjes maat 36-42 € 129,99 (manfield.com) Haarspelden € 5,95/2 st. (bijou-brigitte.com)

Metallic match

“Echte eyecatchers zijn de roze leren enkellaarsjes met hak met het bijpassende schoudertasje van Manfield. De hakken zijn 8 cm hoog, er zit een rits aan de binnenzijde en de metallic glans van het leer geeft elke outfit iets extra’s. Dit duo laat je stralen.”

Vrolijk printje

“Onder de blazer draag ik een soepel vallende top van Paprika. In de vrolijke grafische print komen de kleuren van de blazer en het felle roze van de accessoires terug en de V-hals is mooi afgewerkt met een bies van glimmende steentjes.”

Beha maat 75-100 C-F € 17,99 en slip 36-58 € 8,99 (bonprix.nl) Armband € 19,95 en oorbellen € 17,95 (bijou-brigitte.com) Blazer maat 36-48 € 99,99 (didi.nl) Tuniek maat 36-54 € 139,95 (spicyscarves.nl) Singlet maat XS-XXL € 49,95 (summumwoman.com) Sandalen maat 36-42 € 49,95 (tamaris.com) in fuchsia of groen Sjaal € 70,- (becksondergaard.com)

Beha maat 70-100 C-F € 58,- en slip 38-48 € 34,- (triumph.com) Sjaal € 39,95 (tramontana.eu) Blazer maat 36-48 € 99,99 (didi.nl) Rok maat S-XXL € 69,95 (g-maxx.nl) Top maat S-XXL € 59,95 (g-maxx.nl) Tas € 84,95 (bulaggi.com) Sandalen maat 36-42 € 99,99 (stevemadden.nl) Oorbellen € 39,95 (stickysis.com)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet