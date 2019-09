Dit mode-item maakt een comeback en daar is vast niet iedereen blij mee

In het najaar vinden in de grootste modesteden van de wereld de modeweken voor het volgende voorjaar en zomer plaats. Wat je daar nu op de catwalk en op straat ziet, zie je volgend jaar terug in de winkels.

In Kopenhagen, Londen en Milaan zijn de modeweken alweer achter de rug en zijn er weer veel nieuwe trends voorbij gekomen. Niet alleen op de catwalks zijn die trends te spotten, wat er buiten op straat wordt gedragen is misschien nog wel veel belangrijker. En daar hebben we een trend gespot waar niet iedereen blij mee zal zijn.

Kniekous

Naast felle neonkleuren, de bermuda en sandalen die je om je been strikt, was er tijdens al deze modeweken nog een trend duidelijk op straat te zien: de kniekous lijkt helemaal terug te komen. De afgelopen maand werd de kniekous op straat gespot onder een middellange rok of culotte en zelfs onder een korte broek of rok. De kniekous mag dus gezien worden. Maar of we daar nou heel vrolijk van worden…?

Zie jij deze trend toch wel zitten? Zo berg je de kniekousen netjes op in je kast:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty.