Mode met heel veel zakken! 41x cargo pants, safari-jasjes & rokken

Niet alleen cargopants zijn hot deze zomer, ook in een jasje, bloes of rok met opgenaaide zakken maak je dit seizoen stoere sier.

Redactie Dana van Leeuwen

Mijn pakkie-an

De jumpsuit is een blijvertje. Met pet en sandalen of sneakers: helemaal casual. Pumps of ballerina’s eronder en je kunt ’m zo aan naar een afspraak. Wel petje af dan.

Jumpsuit € 92,99 (Asos), pet € 9,95 (H&M), schoenen € 159,95 (Dr. Martens), oorbellen € 12,95 (Bijoux Brigitte).

Zijdezacht

Lichtgewicht zijden cargo-pants, hippe hakken en een stoere bomber. Zalig zacht met een ruig randje.

Top € 49,- (& Other Stories), bomberjack € 49,99 (C&A), broek van zijde € 139,95 (Calvin Klein), pumps € 29,95 (H&M), armband € 29,95 (Bijoux Brigitte).

Cool!

Niet alleen een stijlvolle outfit, maar ook: koel! Op warmere dagen gaat het vest uit en ben je nog steeds een pláátje.

Mouwloze top € 39,95 (Tramontana), blazer € 109,95 (Another Label), broek € 59,95 (Zara), lang vest € 159,95 (American Vintage), sandalen € 140,- (Birkenstock).

Zij rokt!

Rokken met zakken zijn echt niet alleen maar praktisch. Dit noemen wij Uitermate Stylish Verantwoord. Met hoofdletters, ja.

Top € 49,95 (Cotton Club), jack € 129,95 (Sissy-Boy), rok € 120,- (Gant), lange jas € 175,- (American Vintage).

Relaxmodus

Lekker baggy, veel laagjes en comfy slippers: het is weekend!

Cargobloes € 39,95 (Zara), mouwloze bomber € 29,99 (C&A), broek € 49,90 (Uniqlo), chunky slipper € 25,95 (H&M).

Bepakt & bezakt

Graag wat meer taille? Trek de koordjes van het jack aan, et voilà. Met een leuke tas ga je helemaal tiptop de deur uit.

Jack € 159,95 (Sissy-Boy), top € 69,95 (Calvin Klein), broek € 49,95 (H&M), sokken € 5,95 (Arket), schoenen € 89,99 (Paladium), tas € 19,90 (Uniqlo), armband € 19,95 (Bijoux Brigitte).

Haar en make-up: Corinne van der Heyden | Styling : Inge Holkenborg