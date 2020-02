Dit vindt Natan de mooiste jurk die hij ontwierp voor koningin Máxima

Modeontwerper Edouard Vermeulen van het Brusselse modehuis Natan is een van koningin Máxima’s favoriete ontwerpers. Op belangrijke evenementen draagt ze vaak een creatie van Natan. Libelle sprak Vermeulen in Brussel en vroeg hem naar zijn favoriete creatie.

Edouard Vermeulen ontwierp verschillende jurken voor koningin Máxima, maar welke is zijn favoriet? Vermeulen: “Op de paardenraces van Ascot, vorig jaar juni, droeg zij een zeer elegante jurk van nude-kleurige transparante mousseline. Zo eenvoudig, maar zo fris voor de gelegenheid.”

Argentijnse glow

“Ze heeft natuurlijk die Argentijnse glow, daardoor staat bijna alles haar: zachte tinten, maar ook uitgesproken kleuren. Mensen uit het noorden hebben het qua kleurenpalet moeilijker. Dan is de maquillage weer belangrijk.”



Interview: José Rozenbroek. Beeld: Brunopress