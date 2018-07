Na meubels ook mode: je kunt schoenen van Ikea dragen

Als je een echte fan ben van Ikea dan heb je niet alleen minstens vier Billy-kasten in je huis of eet je zeker eens per maand gehaktballetjes. Nee, dan loop je ook op schoenen van de Zweedse keten.

Want naast meubels komt Ikea ook met een portie mode.

En dus kun je gewoon op hippe stappers van Ikea zelf lopen. Natuurlijk in het blauw en in het geel. De gympen gaan al even rond op internet, maar lijken toch met de dag populairder te worden. Op Facebook krijgen de sneakers al bijna 7000 likes. Of je ze echt kunt kopen is nog maar de vraag, want het lijkt te gaan om een stunt van een bedrijf dat aan de haal is gegaan met de bekende shoppers van de keten. Creatief, dat zeker.

Welke Ikea-fan zie jij hier wel op paraderen?

Beeld: iStock