Mode voor een maatje meer: 5x steel de show met bonte kleuren

De outfit

Singlet maat 38-60 € 85,-, vest maat 38-60 € 165,- en tregging maat 38-60 € 95,- (yoek.nl), enkellaarsjes maat 36-42 € 129,99 (manfield.com), oorbellen € 49,95 (lereveamsterdam.nl), schoudertas € 149,- (keecie.nl).

Investering waard

“Als het even kan, investeer ik elk jaar in goede basics voor mijn garderobe, al is het in de sale. Deze mouwloze top van dolce materiaal van Yoek is zo’n item: minimalistisch mooi met een hoge halslijn en een fijn silhouet. Behalve in indigoblauw is de top ook verkrijgbaar in groen, pink en zwart.”

Mix & match

“Bij Yoek hebben ze een basic collectie van diverse modellen: tops, blazers, jurken, vesten en broeken in allerlei kleuren, van zwart, wit en marine tot felle tinten. Om eindeloos te combineren of laag over laag te dragen. Op de foto heb ik drie van deze items aan. Je kunt ze natuurlijk ook mixen en matchen met moois uit je eigen kast.”

La dolce vita “Het dolce materiaal is een van de meest gebruikte stoffen bij Yoek. Het bestaat uit micropolyester in combinatie met elastaan, wat het heel zacht en comfortabel draagt. Niet voor niets wordt het in iedere collectie gebruikt. Extra voordeel: het droogt heel snel. Wassen, ophangen, vlug weer aantrekken.”

Beha maat 75-105 C-F € 19,99 en slip maat 36-58 € 9,99 (bonprix.nl) Singlet maat 38-60 € 85,- (yoek.nl) Tas € 39,99 (parfois.com) Jurk maat 42-62 blauw € 69,99 (MiaModa via klingel.nl) Jurk maat 42-62 roze € 69,99 (MiaModa via klingel.nl) Ketting € 17,95 (bijou-brigitte.com) Sandalen maat 37-43 roze of blauw € 16,99 (bristol.nl) Zonnebril € 49,99 (Haute Sauce via zalando.nl) Fietsbroek maat 42-56 € 16,99 (zizzi.nl)

Beha maat 75-105 C-F € 18,99 en slip maat 36-58 € 15,98/2 st. (bonprix.nl) Broche € 14,99 (bijou-brigitte.com) Singlet maat 38-60 € 85,- (yoek.nl) Schoudertas € 69,99 (parfois.com) Blazer maat 42-50 blauw of roze € 69,99 (zizzi.nl) Sandalen maat 36-41 € 79,95 (tamaris.com) Ketting € 14,95 (bijou-brigitte.com) Broek maat 36-54 € 38,99 (bonprix.nl)

Goed gehakt

“Mooie enkellaarsjes met hak, verkrijgbaar in nog dertien andere kleuren. Ook in een aantal metallic varianten, daar ben ik fan van. Terwijl ik deze rubriek schrijf, zijn de blauw suède laarsjes afgeprijsd van € 129,99 voor € 90,99!”

Van leer

“De leren schoudertas van Keecie is een casual model dat je op je buik of rug kunt dragen. De zeefdruk aan de binnenkant laat een luipaard zien dat er lekker bij is gaan liggen. Goede reminder om wat rustiger aan te doen? Verkrijgbaar in veertien kleuren.”

Bikiniset, top maat 75-100 C-E, broekje maat 36-46 € 29,99 (bonprix.nl) Armband € 11,95 (love-ibiza.com) Singlet maat 38-60 € 85,- (yoek.nl) Keychain € 19,90 (susanbijl.nl) Bikiniset, top maat 75-100 C-E, broekje maat 36-46 € 24,99 (bonprix.nl) Vest maat 38-60 € 165,- (yoek.nl) Tas € 31,90 (susanbijl.nl) Sneakers maat 36-42 € 89,95 (mexx.com) Horloge € 29,99 (Casio via klingel.nl) Tregging maat 42-50 € 95,- (yoek.nl)

Beha maat 70-95 D-G € 39,99 en slip maat S-XXL € 16,99 (aftereden.nl) Oorbellen € 9,95 (bijou-brigitte.com) Singlet maat 38-60 € 85,- (yoek.nl) Ketting € 17,95 (bijou-brigitte.com) Salopette maat 42-54 € 79,99 (zizzi.nl) Overhemd maat 42-60 € 59,99 (ullapopken.nl) Pasjeshouder € 35,- (wouf.com) Sneakers maat 36-42 € 109,95 (Diadora via omoda.nl)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga | Assistentie styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet