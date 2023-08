Mode voor een maatje meer: 5x superzomers in witte jeans

Als gegoten

“Hoofdredacteur Hilmar attendeerde me op Via di Gioia, een luxe badkledingmerk voor vrouwen met alle cup- en omtrekmaten. Wát een ontdekking! Prachtige bikini’s in Italiaanse stijl, gemaakt van kwalitatieve stoffen die ook nog eens zijn geproduceerd onder ethische en verantwoorde omstandigheden.”