Mode voor een maatje meer: “Dat vrolijke frisgroen staat voor een nieuw begin”

De outfit

Vest maat 44-60 € 79,95, top maat 44-60 € 54,95 (yestafashion.com), jeans maat 42-54 € 64,99 (paprika- shopping.nl), sandalen maat 36-42 € 99,99 (manfield.com), tas € 74,95 (bulaggi.com), oorbellen

€ 29,95 (lereveamsterdam.nl)

Combinatie

“Voor mezelf zocht ik een frisgroene combinatie uit met items van het merk Yesta. Ik hou van ton sur ton. De V-hals-top in dezelfde kleur onder het opengewerkte vest zorgt voor een rustige outfit. De andere vier combinaties met dit fijne vest variëren van sportief tot feestelijk.”

Match!

“De top, het vest, de blokhakken en de tas matchen perfect qua kleur. De tas van Bulaggi heeft een stevige band die prettig over de schouder draagt. Aan de binnenkant zit een groot hoofdvak met kleiner binnenvakje. Dit is echt zo’n accessoire dat je niet zo snel over het hoofd ziet.”

Sale “Bij Libelle werken we elke week met een inspiratieplanning. De fotoshoot voor dit nummer is de laatste in de reeks én komt uit als de uitverkoop volop loopt. De kans bestaat dat sommige items online minder goed (maar wel afgeprijsd) verkrijgbaar zijn. Tip: een filiaal bezoeken kan soms lonen.”

Hipster maat S-XXL € 17,99, beha 70-95 D-G € 39,99 (aftereden.nl) Armband € 60,- en oorbellen € 30,- (campsencamps.nl) Vest maat 44-60 € 79,95 (yestafashion.com) Bloes maat 44-54 € 44,99 (veromoda.nl) Zonnebril € 34,90 (charlietemple.com) Sneakers maat 35-42 € 119,95 (Puma via omoda.nl) Bodywarmer maat 42-58 € 89,99 (Angel of Style via klingel.nl) Jeans maat 44-54 € 49,99 (veromoda.nl) Tas € 34,95 (bijou-brigitte.com)

Slip maat M-2XL € 18,99, beha 80-95 D-G € 44,99 (livera.nl) Oorbellen € 12,95 (bijou-brigitte.com) Vest maat 44-60 € 79,95 (yestafashion.com) Top maat XS-3XL € 89,95 (andcowoman.com) Tas € 59,99 (mango.com) Vest maat XS-XXL € 89,95 (tramontana.eu) Zonnebril € 16,99 (Icon Eyewear via zalando.nl) Sandalen maat 36-41 € 129,90 (unisa-europa.nl) Rok maat XS-XXL € 24,99 (Monki via hm.com)

Iets hoger

“Deze groene suède hakken van Manfield hebben een plateauzool van 2,5 cm en ze lopen zalig! De blokhak heeft een hoogte van 8,5 cm. Tip: onderhoud ze met een transparante spray voor suède en nubuck, dan geniet je extra lang van deze comfi sandalen.”

Soepel

“De slimfit jeans type Louise heeft een push-up effect en kleedt af. De stretchcombi van katoen, polyester en elastaan zorgt voor maximaal draagcomfort. Hij is zacht en knelt niet. Fijn dat-ie me geen ‘opgesloten gevoel’ geeft. Dit zou zomaar mijn favoriet kunnen worden.”

Hemd maat 42-64 € 19,99 (ullapopken.nl) Oorbellen € 34,95 (lereveamsterdam.nl) Vest maat 44-60 € 79,95 (yestafashion.com) Broek maat 36-48 € 99,99 (Taifun via gerryweber.com) Top maat 36-48 € 79,99 (Taifun via gerryweber.com) Slips maat 42-68 € 25,99 p/set van 3 (ullapopken.nl) Hoed € 17,95 (zara.com) Sandalen maat 36-41 € 39,99 (bristol.nl) Armband € 42,95 (ibujewels.com) Shopper € 39,99 (zara.com)

Slip maat XS-XXL € 16,-, beha maat XS-XXL € 58,- (triumph.com) Horloge € 59,99 (Casio via klingel.nl) Vest maat 44-60 € 79,95 (yestafashion.com) Blazer maat 36-48 € 149,99 voor € 89,99 (gerryweber.com) Sneakers maat 36-41 € 99,98 (jemappelle.nl) Trui maat 42-54 € 36,99 (veromoda.com) Bucket hat € 22,99 (parfois.com) Zonnebril € 50,- (Smooder via zalando.nl) Broek maat 34-48 € 79,95 (yestafashion.com)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga | Assistentie styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet