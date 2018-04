Modekenners over koningsdagoutfits: "Kleur pantalon Amalia erg ongunstig"

Het is bij Libelle een traditie geworden om ieder jaar op 27 april ook de mening van menig stylist en modekenner te vragen over de koningsdagoutfits.

Dit jaar droeg Máxima een prachtige koningsdagoutfit in het rood van het Belgische modehuis Natan. Ook haar oudste dochter ging voor een creatie van hetzelfde merk.

Rood rood rood

We belden met onze eigen adjunct-hoofdredacteur Bastiaan van Schaik, die gelijk herkende dat de baret dezelfde is als die uit 2004: “Ik denk dat hij is vermaakt.”

Over de outfit van onze koningin in zijn geheel zegt Bastiaan: “De jurk van Máxima is prachtig, maar wat ik dan wel een beetje jammer vind, is dat het rood van haar baret nét een iets andere kleur rood is dan haar jas. Maar dat is een detail.” (tekst gaat verder onder de foto’s)

Kritiek op outfit Amalia

Vooral het internet raakt niet uitgesproken over de broek van Amalia. Of beter gezegd, de broekkleur. Columniste Sylvia Witteman vat goed samen wat een groot deel van twitterend Nederland denkt:

Waarom krijgt dat kleine prinsesje zo’n ontzettend cool zwart capeje aan, en moet die arme Amalia in een hansaplastkleurig ouwewijvenpak door Groningen sjokken? Het is niet eerlijk. — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) 27 april 2018

Ook Bastiaan van Schaik heeft een mening over Amalia’s broek: “De kleur van de pantalon van Amalia is wel ietwat ongunstig.” Hij vervolgt: “Het trekt de aandacht van haar prachtige roze top weg. Ze had beter voor een ietwat donkere toon kunnen gaan.”

Fashion Features Director van Vogue Fiona Hering is het eens dat de kleurkeuze van Amalia’s broek niet de beste is, maar neemt het ook op voor onze kroonprinses:

Ik vind Amalia een geboren koningin. Al helemaal in haar rol op haar 14e. En ja die broek had leuker gekund, maar he kijk eens naar je eigen jeugdfoto’s… #amalia pic.twitter.com/7y487KWBjC — Fiona Hering (@FionaHering) 27 april 2018

In onderstaande video vertelt Coks waar je de mooiste jurken van Máxima van dichtbij kunt bewonderen:

Beeld: ANP.