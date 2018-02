Britse modeketen laat kinderen met beperking stralen in campagne

Kinderen met een handicap zijn ook gewoon kinderen. Dat wil modeketen River Island dan ook uitstralen in hun nieuwe reclamecampagne. Zes kinderen waren voor deze foto’s model voor een dag.

Op internet is er voor lof voor de campagne met de slogan: “Labeltjes zijn voor kleding, niet voor kinderen.” Daarvan zijn de 6 uitgekozen kinderen het bewijs: Cora (6) heeft het syndroom van Down, maar liet tijdens de shoot zien dat ze model in de dop is.

Modeketen River Island laat kids met beperking schitteren https://t.co/KOEN4nntaH pic.twitter.com/qmfeKUQVNv — Eindhovens Dagblad (@ED_nieuwsfeed) 20 februari 2018

Miley Major (4) werd geboren met twee luie ogen en kreeg van de shoot meteen meer zelfvertrouwen, Gabriel Sohata (4) met syndroom van Down zag deze klus als zijn eerste echte baantje, Lois Groom (10) met het zeldzame 18q deletie syndroom liet zien dat ze een natuurtalent is.

River Island Hires Child Models With Disabilities For Their Latest Inspirational Campaignhttps://t.co/3DRR3yc1fg pic.twitter.com/aoKT1otYjJ — 9GAG (@9GAG) 21 februari 2018

Teddy Berriman (5) kan door een hersenverlamming niet staan zonder frame en vond het bijzonder om iets te doen samen met andere kinderen en tot slot Mia (3) die door een hersenverlamming en epilepsie niet kan staan of lopen, maar enorm genoot van de aandacht tijdens de shoot.

Diversiteit

Deze kinderen moeten laten zien hoe verschillend de klanten van de modeketen zijn. Iedereen moet zich volgens een woordvoerder welkom voelen. In de campagnes voor volwassenen liet de modeketen al vaker diversiteit zien, maar nu kiezen ze dit onderwerp ook voor de kindercollecties.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.