Modeketen veroorzaakt grote ophef met spotgoedkope bikini

Hoewel steeds meer modemerken zich focussen op duurzaamheid en daardoor genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, gooit de Amerikaanse modeketen Missguided het over een hele andere boeg.

Het bekende modelabel is namelijk in opspraak geraakt omdat ze een bikini verkopen voor slechts 1,26 dollar (wat neerkomt op zo’n 1,11 euro).

Slechte arbeidsomstandigheden

Volgens critici kan zo’n lage verkoopprijs maar één ding betekenen, namelijk dat er sprake is van slechte arbeidsomstandigheden voor de fabrieksmedewerkers. Ook de stof van de bikini, polyester, roept de nodige vragen op. Wanneer je dit stofje wast, komen er namelijk miljoenen plastic deeltjes vrij die daarna in de oceanen terechtkomen. Wanneer veel mensen de bikini kopen, zal de vervuilende impact op het milieu volgens hen enorm zijn.

Reactie Missguided

Toch is er volgens Missguided niks aan de hand. De modeketen laat in een statement weten dat de kritiek geheel onterecht is. “We verkopen deze bikini omdat we 10 jaar vol powervrouwen willen vieren. Deze vrouwen willen zich niet alleen goed voelen, maar er ook goed uitzien, zonder daarmee een dief van de eigen portemonnee te zijn.”

‘Hoge standaarden’

Dat de bikini zo goedkoop is, betekent volgens hen niet dat er sprake is van slechte arbeidsomstandigheden. “Het produceren van de bikini kost meer dan 1,11 euro. We dekken zelf de extra kosten omdat we het product cadeau willen geven aan onze klanten. Deze bikini is niet anders geproduceerd dan de rest van onze producten, en voldoet aan hoge standaarden.”

