Waarom dit model broek dé trend van het najaar wordt

Met de laatste zomerdagen in aantocht, moeten we toch echt langzamerhand onze garderobe gaan klaarmaken voor het najaar. Maar zo erg is dat nou ook weer niet, want dit najaar heeft een hoop mooie broeken in petto. Waaronder dit hippe model: de ‘paperbag broek’!

Je buikje camoufleren? In bovenstaande video legt onze modevlogger Françoise uit hoe je dat doet.

Alle celebrity’s en modebloggers zijn al gespot in de paperbag broek, een model dat je misschien nog wel kent uit de jaren ’80. En goed nieuws: dit model staat eigenlijk bij iedereen leuk. “Het is de fashiontrend die je 2 maten kleiner doet lijken”, schreef Glamour over de broek.

Hoe dan?

De broek heeft een hoge taille, die bij je middel plooit. Vaak zit er een koord of een band omheen, die je bij je middel strikt. Daardoor creëer je optisch een smallere taille.

Hebben?

Wij hebben een aantal mooie exemplaren voor je op een rijtje gezet: