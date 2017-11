Petra gaat voor internationale modellencarrière en je raadt nóóit hoe oud ze is

Grapje, toch?

Petra had lange tijd een succesvolle kantoorbaan. Toen werd ze plotsklaps verliefd op een Duitse man en verliet ze Nederland om met hem in zijn land een toekomst op te bouwen. En dat rond haar veertigste. Ze zijn samen erg gelukkig. Toch mist Petra iets in Duitsland: een leuke bezigheid. Haar man denkt mee en zegt: “Waarom ga je niet weer wat modellenwerk doen, net als vroeger?”

Proberen

In eerste instantie moet ze hard lachen om dat voorstel. Maar de vraag blijft toch door haar hoofd spoken. Modellenwerk hoort bij haar jeugdjaren. Maar zou het weer op te zoeken zijn, nu ze wat ouder is? Ze ontdekt dat haar vroegere modellenbureau een filiaal in Hamburg heeft. Als ze bijna 50 wordt besluit ze: ‘Ik ga er weer voor’. Haar eerste klus is er gelijk eentje waarvoor ze in haar ondergoed op de kiek moet. Ze deinst nergens voor terug en haar carrière gaat als een trein.

Uitgekomen

Na 10 jaar is ze – niet alleen in Duitsland – een bekend gezicht van reclamecampagnes, mode- en catalogusfoto’s. Met trots draagt ze haar grijze haren: aan verven doet ze niet. En als je foto’s van haar ziet, dan kun je amper geloven wat haar echte leeftijd is. Het geheim achter haar succes? “Accepteer je leeftijd, je lichaam en alle daarbij behorende ouderdoms-avonturen, want avonturen zijn het zeker.” Nu ze bijna 60 is, leeft ze in haar grote droom.

Wil je meer weten over wat Petra allemaal doet? Kijk dan hier even.

