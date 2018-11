Dít populaire modemerk komt met een speciale collectie voor zwangere vrouwen

Als je zwanger bent, pas je op een gegeven moment misschien niet meer in je eigen kleren. Dat smeekt om positiekleding, maar daar wil je het liefst niet teveel aan uitgeven.

Het is dan ook heel goed nieuws dat je bij je favoriete winkel nu ook positiekleding kunt kopen.

Zara Mum

Modeketen Zara is stiekem namelijk ook positiekleding gaan verkopen. Ze hebben het niet groots aangekondigd, maar oplettende shoppers ontdekten op de website ineens zogeheten ‘corner shops’: een categorie kleding op de site. Eén van die corner shops kenden we nog niet: ‘Zara Mum’. En dat is precies wat je denkt dat het is: hippe kleding voor zwangere vrouwen. We noemen: jassen, truien, (midi)jurken, jumpsuits en rokken. Geen suffe positiekleding, maar de ‘normale’ collectie in een speciale fitting voor zwangere vrouwen. Voor de fijne prijzen die je van de keten gewend bent.

Meghan Markle

In Engeland weten ze het al zeker: dit wordt de favoriete positiekleding van Meghan Markle, die in het voorjaar van volgend jaar een kindje verwacht. Ze ging namelijk ook al voor deze hartstikke betaalbare zwangerschapsjurk. Wij zien het inderdaad ook wel gebeuren dat de hertogin voor een van deze outfits kiest:

De hele collectie vind je hier.

Bron: Refinery29.com. Beeld: Zara