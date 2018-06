Na modemisser van Melania lanceert een modemerk nu een jasje met déze tekst

Melania Trump haalt vaak het nieuws met haar verschijningen, maar deze week raakte de wereld niet uitgepraat over een specifieke tekst dat op haar kledingstuk stond.

De First Lady was namelijk op bezoek bij een centrum voor Mexicaanse vluchtelingskinderen, toen ze een groen jack (van de Zara) droeg waar de tekst ‘I really don’t care, do you?’ op stond droeg.

Andere teksten

Dat viel verkeerd. Waar sloeg die tekst op – of had ze het zelf nooit gezien? Was het gewoon een onschuldige misser van haar stylist of zat er meer betekenis achter? En als dat al zo is, slaat het dan op haar man,, haar huwelijk of haar houding tegenover vluchtelingen? Niemand wist precies hoe en wat. Maar omdat het het gesprek van de week is, haakt een modemerk ‘slim’ in. Ze brengen namelijk een zelfde soort jack uit – maar dan met een andere tekst.

Er staat op het nieuwe jasje geschreven: ‘I really care, don’t you?. Ofwel: ‘Mij maakt het dus wel uit, jou niet, dan?’. Precies andersom, dus. Het initiatief wordt door het Amerikaanse kledingmerk Wildfang genomen en dat merk bereikt nu ook een miljoenenpubliek. Ze doen dat met een goede reden. De opbrengst van de jassen gaat naar RAICES, een organisatie die ouders met financiële problemen helpt met gratis bijstand.

De ‘originele jas’ van Melania:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP