Modetrend 2022: deze look van prinses Diana is weer helemaal hot

Net als prinses Diana

De prinses droeg de combinatie sportief met een oversized sweatshirt, het liefst met print, en daaronder een wielrenbroekje. Dat werd dé iconische look van prinses Diana. Ze koos hierbij vaak voor witte tennissokken en sportieve sneakers, met als glamoureuze finishing touch een trendy zonnebril.

Als je deze look voor lente/zomer 2022 opnieuw wilt creëren, zijn er verschillende opties om de combinatie sweatshirt-short geschikt te maken voor dagelijks gebruik.

Een bijpassend setje

Draag een tweedelige set met een bijpassende top- en onderkant. Zo ontstaat er automatisch een harmonieuze look. Deze style je af met een paar leuke sneakers en een mooie shopper.

Niet voor muurbloempjes

Felle kleuren gaan we deze zomer volop zien. Als je wel van een pittig kleurtje houdt, dan kun je net als influencer Sonia Lyson de sweatshirt en shorts combineren met een lilakleurige oversized sweater en shorts in fel neongroen. Draag daarbij en paar elegante neongroene hakken, gecombineerd met een pittig tasje in dierenprint.

Influencer Sonia Lyson Beeld Getty Images

Jeans shorts of bermuda

Mocht je een wielrenbroekje te casual of te sportief vinden voor dagelijks gebruik, dan zijn denimshorts of de langere denim bermuda ook een idee. Een paar hakken erbij en je hebt een uitgaansoutfit. Met een ballerina’s of sneakers maak je het weer meer casual. Je maakt de look af met sieraden en een zonnebril voor een meer elegante look.

Bron: Freundin