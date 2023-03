Modetrend-alert: deze jurk past iedereen

De wikkeljurk is zo tijdloos en bekend, dat je bijna vergeet dat iemand ’m ooit zelf bedacht heeft. De - van oorsprong Belgische - Amerikaanse designer Diane von Furstenberg ontwierp de iconische wrap dress in 1973. Volgens von Furstenberg staat de jurk voor de zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid van de vrouwen in die tijd. Dat vrouwen zich daarin konden vinden bleek wel toen ze twee jaar later ruim een miljoen jurken verkocht had. Inmiddels heeft bijna ieder modemerk wel een wikkeljurk in de collectie en is het een echte modemust-have.

Zeg nou zelf, als je ’s ochtends zo’n flatterende jurk aantrekt, dan kun je toch niet anders dan zelfverzekerd aan de dag beginnen?

Shop je eigen wikkeljurk

We selecteerden de 9 mooiste wikkeljurken onder de € 100. Doe er je voordeel mee.

Wikkeljurk van gerecycled polyester, € 49,99 (C&A)

Wikkeljurk van gerecycled polyester, € 49,99 (C&A)

Linnen wikkeljurk, € 79,- (& Other Stories)

Linnen wikkeljurk, € 79,- (& Other Stories)

Wikkeljurk met bloemenprint, € 39,99 (C&A)

Wikkeljurk met bloemenprint, € 39,99 (C&A)

Gestipte wikkeljurk, € 49,90 (UNIQLO)

Gestipte wikkeljurk, € 49,90 (UNIQLO)

Groene overslagjurk van satijn, € 59,99 (Mango)

Groene overslagjurk van satijn, € 59,99 (Mango)

Wikkeljurk met print, € 89,99 (Y.A.S)

Wikkeljurk met print, € 89,99 (Y.A.S)

Gebloemde wikkeljurk, € 36,99 (Only)

Gebloemde wikkeljurk, € 36,99 (Only)

Geruite maxi-jurk, € 89,95 (Willa via Zalando)

Geruite maxi-jurk, € 89,95 (Willa via Zalando)

Wikkeljurk van linnen, € 79,95 (Benetton via de Bijenkorf)

Wikkeljurk van linnen, € 79,95 (Benetton via de Bijenkorf)

Shopping: Merel Onrust