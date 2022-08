We nemen deze multitasker onder de loep.

Modetrend 2022: de beige pantalon

Hoewel klakkeloos met de trends meelopen niet meer van nu is, komen er soms trends voorbij die we automatisch willen volgen. Gewoon, omdat ze bij ons passen, omdat ze nou eenmaal heel leuk zijn óf omdat ze eindeloos te combineren zijn. Check, check en nog eens check in het geval van de wijde, beige pantalon, waarvan mode-experts voorspellen dat we ‘m dit najaar massaal gaan dragen. De perfecte pantalon is dus beige, heeft wijd uitlopende pijpen die vlak boven je schoen eindigen, en komt idealiter met plooien in de taille. Een beetje alsof je ‘m uit de kast van je vader, partner, zoon of een andere man uit je leven hebt gehaald, maar dan wel met een vrouwelijke touch.

Eindeloos combineren

Dat we zo’n fan zijn van deze trend is niet voor niets. De pantalon is namelijk eindeloos te combineren - en dat maakt ‘m een zeer geliefde essential in menig garderobe. Draag je ‘m naar kantoor? Gooi er dan een mooie blazer boven en combineer ‘m met simpele accessoires en instappers om het comfortabel te houden. Verruil je casual kantoorschoenen voor hakken, neem een elegante zwarte top mee voor ‘s avonds, en je kunt zo vanuit werk door naar een diner in een chic restaurant. De dag erna een uitje met de (klein)kinderen op de planning? Ook met een simpele gebreide trui en sneakers staat de beige, wijde broek prachtig.

Tijdloze modetrend

Van modetrends die maar één seizoen meegaan en daarna weer achter in de kast belanden zijn we geen fan. Gelukkig doet de beige pantalon daar niet aan mee: je draagt ‘m namelijk met gemak het hele jaar door, seizoen na seizoen. Verruil die gebreide trui in de lente voor een mooi T-shirt en sandalen, en je neemt deze herfsttrend zo mee het voorjaar in. Niet alleen fijn voor je de portemonnee en de veelzijdigheid van je garderobe, ook nog eens heel duurzaam.

Inspiratie opdoen? We verzamelden mooie combinaties voor je.

Bron: Freundin.de