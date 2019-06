Déze onverwachte modetrend komt rechtstreeks uit de kast van oma

Alles wat je vroeger droeg, komt op enig moment weer terug. Die jeans met wijde pijpen had je écht moeten bewaren en nu blijkt zelfs dat onze oma’s ons al die tijd al iets wilden leren.

Als iemand op dit moment namelijk héél hip is, dan is het Queen Elizabeth wel. Wij hadden ook niet verwacht dat we dat ooit zouden zeggen, maar zij blijkt met haar favoriete haaraccessoire helemaal mee te gaan met de laatste trends.

Outfit

Het sjaaltje om je hoofd is namelijk helemaal terug en dat is lang niet meer alleen om je kapsel netjes te houden als het weer iets minder is. Nee, de sjaaltjes zijn nu echt onderdeel van je outfit:

Dat wist Elizabeth natuurlijk allang:

Ook op zoek naar zo’n sjaaltje? Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet:

Bron: Purewow.com. Beeld: Getty.