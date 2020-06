Deze nieuwe modetrend maakt het bijna leuk om een mondkapje te dragen

Het dragen van een mondkapje zit nog niet helemaal in ons systeem. Reis je veel met het openbaar vervoer of vind je het zelf fijn om een mondkapje te dragen in het openbaar? Met dit accessoire vergeet je ‘m niet meer mee te nemen.

De afgelopen weken was op Google een grote piek in het aantal zoekopdrachten naar ‘face mask chain’ te zien. Oftewel: een koordje voor je mondkapje. Dat koordje ken je misschien al wel van de zonnebril, maar in 2020 is het mondkap-koordje dé modetrend.

Koordje

Met zo’n koordje hand je je mondkapje om je nek en kun je ‘m niet meer vergeten op plekken waar wordt aangeraden om er een te dragen. En het ziet er nog leuk uit ook!

Je kunt hiervoor ook een zonnebrilkoordje gebruiken, maar let dan wel op of deze clips aan de onderkant heeft in plaats van een lusje, anders kun je deze niet aan je mondkapje vastmaken.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock