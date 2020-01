Dé modetrend voor de lente: het oversized pak voor vrouwen

De zomerliefhebbers kunnen niet wachten tot we weer naar een volgend seizoen gaan. En een nieuw seizoen brengt natuurlijk nieuwe trends met zich mee. Deze modetrend voor de lente is gespot op de straten van Parijs tijdens Couture Fashion Week: het oversized pak voor vrouwen.

Vrouwen in pak is een trend die al een tijdje speelt en voorlopig zal blijven. Kies voor een lekker oversized exemplaar: comfortabel en hip. Combineer het met een laarsje met een hak of een sneaker. Wat draag je eronder? Een dunne coltrui in dezelfde kleur als je pak of een blouse. Maak het pak af met mooie, opvallende accessoires.

View this post on Instagram A post shared by The Style Stalker (@thestylestalkercom) on Sep 18, 2019 at 1:13am PDT

View this post on Instagram A post shared by Mette (@msorrig) on Jan 11, 2020 at 4:13am PST

View this post on Instagram A post shared by Paris Fashion Week (@parisfashionweek) on Nov 5, 2019 at 5:01am PST

Bron: Whowhatear, beeld: iStock