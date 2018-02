De modetrend voor vrouwen van dit voorjaar is best mannelijk

Als je dit voorjaar een beetje hip voor de dag wil komen, doe je er goed aan even rond te snuffelen in de kledingkast van je man.

Want de blazer is terug van weggeweest en zie je in elk modeblad terug. Gewoon het jasje dat bij een mannenkostuum hoort, dus.

Het jasje zien we dit voorjaar in alle denkbare kleuren. Met een ruit, van velvet stof, met een streep of in het knalroze. Combineer het casual met een jeans of juist met een bijpassende pantalon voor een zakelijke maar toch hippe outfit.

Leopard fever 🌟 #antwerp #sainttropezfashion Een bericht gedeeld door Simone (@anewjacket) op 27 Jan 2018 om 8:51 (PST)

Shop alvast dé modekleur van dit voorjaar: geel.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock