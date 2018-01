5 modetrends die in 2018 helemaal in worden volgens Pinterest

Wil jij je in 2018 helemaal volgens de laatste mode en trends kleden? Dan is het altijd een goed idee om social media in de gaten te houden. Want wat er ‘in’ is op Pinterest, is precies wat er volgend jaar in onze kledingkasten zou moeten hangen.

De trends voor 2018 op een rijtje:

Couture sokken: sokken mogen gezien worden!

Statement oorbellen: groot, groter grootst!

Lekker lang: jassen en vesten mogen de lengte in, tot aan je enkels.

De split! Jurken, rokken en zelfs broeken met split zijn hot.

Oversized broeken: weg met die skinny’s, ga voor lekker ruim en comfortabel.

Bron: Vogue. Beeld: Pinterest, Istock