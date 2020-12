Dit worden de modetrends voor 2021 volgens Pinterest

2021 wordt zonder twijfel voor iedereen een beter jaar dan 2020. Benieuwd wat ons te wachten staat? Pinterest heeft op basis van de zoekopdrachten voorspeld wat de modetrends voor dit jaar worden.

In 2020 moest de mode vooral comfortabel zijn. Blijft dat in 2021 of pakken we volgend jaar wat meer uit?

Advertentie

Modetrends volgens Pinterest

‘Athflow’ is volgens Pinterest hét modewoord van 2021. Wat dat betekent? Loungekleding in een elegant jasje. De afgelopen tijd werd er veel gezocht op ‘oversized outfit’, ‘zachte outfits’ en ‘katoenen jumpsuits’ op Pinterest. We houden het volgend jaar dus nog even comfortabel. Maar waar we eerst nog in onze joggingbroek op de bank zaten, verruilen we dat nu voor elegante losse, zwierige broeken, casual jumpsuits en oversized items. Het grote verschil: met deze items kun je de deur wél uit.

Kleding personaliseren

We zijn het afgelopen jaar allemaal op zoek gegaan naar nieuwe hobby’s. Breien en haken waren populair, maar volgend jaar gaan we ook nog even door met het personaliseren en hergebruiken van kleding. Er werd al veel gezocht naar ideeën om een oude jeans te verven, kleding te vermaken, zelf truien te versieren en zelf een linnen tas te maken en de verwachting van Pinterest is dat die zoektermen ook volgend jaar nog populair zijn.

Nu al aan de slag met het personaliseren van je kleding? Modevlogger Liselotte laat zien hoe je oude kleding een nieuwe look geeft met textielverf:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pinterest. Beeld: iStock