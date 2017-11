Déze moeilijke kledingkleur wordt volgend jaar dé trend

Het is wat lastig te combineren, maar als we modekenners mogen geloven dan dragen we volgend voorjaar nog maar één kleur.

En dat is: lila. Ofwel: dezelfde kleur als een lavendel. Topontwerpers laten nu al zien met modeshows dat dit de trend wordt in 2018.

Lekker zoet

Het is best lastig te combineren: want met veel andere kleuren vloekt het behoorlijk. Je kunt natuurlijk een lila shirt of trui altijd met een jeans dragen, maar ook met een witte of zwarte broek staat het leuk. Is het wat voor jou? Of net iets te zacht, zo’n pastelkleurtje?

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock