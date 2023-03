Moet je je gezicht ook elke avond reinigen als je geen make-up draagt?

Om met de deur in huis te vallen: volgens de huidspecialist is het voor iederéén belangrijk om de huid elke avond goed schoon te maken. “Je huid staat iedere dag bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Denk aan luchtvervuiling en fijnstof. Als je kijkt naar wat er al op je ramen ligt aan vuil als je die even niet hebt gelapt, dan kun je je wel voorstellen wat er allemaal op je gezicht terechtkomt”, legt Kuno Breen uit. “Ook als je geen make-up hoeft te verwijderen, is reiniging dus belangrijk.”

De herstelstand

Ze vervolgt: “Daarnaast zet je de huid door te reinigen in de ruststand - ook wel de herstelstand genoemd. Als je verzorgende producten gebruikt, dan wil je natuurlijk dat die effectief en zo diep mogelijk in je huid kunnen doorwerken. Ook daarom is een schone huid heel belangrijk.

Op welk moment reinigen?

Wanneer moet je je huid dan precies reinigen? “Vooral ’s avonds. Je ontdoet je huid dan van alle fijnstoffen van overdag. En je maakt ’m klaar voor de nacht, zodat-ie ’s nachts kan herstellen. Je hoeft overigens niet te wachten met het reinigen tot je naar bed gaat, je kunt dit ook vroeg in de avond doen. Zo zet je je huid al eerder in de herstelstand”, aldus Kuno.

Ochtendroutine

Tot slot een laatste tip van de expert: “Als je verzorgende producten gebruikt in de ochtend, is het ook belangrijk dat je je huid ’s ochtends goed reinigt. Zo kunnen ook die producten goed en diep doordringen in de huid.”

Ben je benieuwd hoe je je huid het beste kunt reinigen en met welke producten? Dat laat huidspecialist Kuno Breen zien in onderstaande video: