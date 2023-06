Mooi en gezond haar: déze ingrediënten in shampoo zijn essentieel

Om te voorkomen dat je shampoo gebruikt die onnodige en schadelijke ingrediënten bevat, zetten we op een rijtje welke ingrediënten er beter wél in je shampoo zitten.

Wasstoffen in shampoo

Zoals de naam al een beetje zegt, verwijderen wasstoffen, ook wel surfactants genoemd, vuil en vet van de hoofdhuid en de haren. De sterkst reinigende wasstof is sodium lauryl sulfate (SLS), maar van alle wasstoffen geeft deze misschien wel de meeste irritatie. Daarom kun je beter voor de mildere variant, sodium laureth sulfates (SLES), gaan.

Verdikkingsmiddelen

Verdikkingsmiddelen zoals sodium chloride (keukenzout) worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat je shampoo niet meteen uit de fles loopt. Dit is belangrijk, omdat je de shampoo op deze manier gelijkmatiger over je hoofd en haren kunt verdelen, waardoor alles goed schoon en verzorgd wordt.

Bewaarmiddelen/parabenen

Bewaarmiddelen, zoals parabenen, zitten in elke shampoo. Zelfs in de zogenaamde conserveringsmiddelvrije soorten. Fabrikanten mogen niet meer beweren dat hun product parabeenvrij is. De gebruikte hoeveelheid is dan wel minimaal. Parabenen remmen de groei van schimmels en bacteriën en zorgen voor een diepere reiniging.

Van parabenen wordt niet iedereen enthousiast, omdat het de natuurlijke enzymen zou beïnvloeden. Gelukkig zijn tegenwoordig de verhoudingen in shampoo’s zó ontwikkeld dat alleen de goede parabenen nog worden gebruikt.

Een aantal bewaarmiddelen, zoals methylisothiazolinone, diazolidinyl urea en triethanolamine quaternium 15, kun je beter wél vermijden, omdat die meer kans geven op irritatie of een allergische huidreactie.

Kleurstoffen

Kleurstoffen hebben meestal weinig nut, maar kunnen soms van pas komen. Neem bijvoorbeeld zilvershampoo’s, die ervoor zorgen dat blond of grijs haar een minder gele of vale gloed krijgt.

De kleurenstoffen die daarvoor worden gebruikt zijn paars en blauw. Deze staan namelijk precies tegenover geel en oranje op het kleurwiel, waardoor het geel en oranje minder zichtbaar wordt.

Ontharders in shampoo

Ingrediënten als sodium EDTA of tetrasodium glutamate diacetate zijn zogenoemde ontharders. Deze stofjes binden zich aan ionen uit het water (zoals magnesium en calcium), waardoor deze inactief worden en het product beter gaat schuimen met water.

Daarnaast zorgen ontharders ervoor dat de shampoo wordt beschermd tegen verandering in onder andere de pH en textuur.

Conditionerende stoffen

Van alleen reinigen wordt haar dof en stug. Daarom zijn conditionerende ingrediënten toegevoegd; die maken het haar weer glad, glanzend en voorkomen dat je haar statisch wordt. Meestal zijn dit oliën en siliconen.

Ook zie je vaak glycerine en panthenol terug op de ingrediëntenlijst. Deze zorgen ervoor dat water in het haar wordt vastgehouden. Dat siliconen je haren zouden verstikken is een fabeltje. Haren leven immers niet. Wel kan je haar er wat zwaarder door worden, maar dat is bij alle olie-achtige stoffen.

Proteïnes in shampoo

Ook proteïnes worden vaak gebruikt in shampoos. Hoewel ze je haar niet echt kunnen repareren, kunnen ze wel een mooi laagje om het haar vormen om het te beschermen. Voorbeelden van goede proteïnes zijn hydrolyzed wheat protein of hydrolyzed keratin.

Dan zijn er nog ingrediënten als behandelstoffen

Ook behandelstoffen, zoals salicylzuur, urea en ketoconazol, zitten in een goede shampoo. Als je last hebt van roos, psoriasis of seborroïsch eczeem, dan kan dat heel fijn zijn. Deze stoffen zijn namelijk niet alleen goed voor de haren zelf, maar ook voor de verzorging van de hoofdhuid.

