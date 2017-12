Dit zijn de mooiste kerstjurkjes onder de 50 euro

Draag jij iedere kerst ook het liefst iets nieuws? Wij in elk geval wel! Maar we willen natuurlijk niet te veel geld uitgeven, als het even kan. Daarom zetten wij de mooiste kerstjurkjes onder de 50 euro voor jou op een rij.

Voor weinig geld er tóch glamoureus uitzien. Dat kan gewoon, zeker als je gaat voor een jurkje met een glittertje of een mooi decolleté. Ook is fluweel weer helemaal terug in de mode. Dat is ook nog eens lekker warm, mocht die sneeuw dan toch vallen met Kerstmis.

En dan is het op veel plekken ook nog eens uitverkoop. Wij zeggen: toeslaan!

Beeld: Wehkamp