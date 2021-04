De 5 mooiste Koningsdag-outfits van Máxima door de jaren heen

Maxime Meiland maakte onlangs bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Of de realityster een jongetje of meisje verwacht, dat werd maandagavond in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland onthuld.

Voor de bijzondere onthulling hebben Maxime en Leroy een taart geregeld. De kleur van de vulling verraadt of ze een jongen of meisje krijgen. Ouders Martien en Erica, zus Montana en vriend Dirk en natuurlijk kleine Claire zijn aanwezig bij het spannende moment. Ook de familie van Leroy is naar Hengelo gekomen.

Teleurstellende taart

Wanneer Maxime de taart die ze besteld heeft voor het eerst ziet, is ze toch iets teleurgesteld. Het ziet er namelijk uit als een gewone slagroomtaart. “Dit is helemaal niet wat ik bedoeld had. Wat vreselijk!”, laat ze weten. Martien begrijpt haar: “Zo’n taart neem je als je vijftig jaar getrouwd bent”. Toch doen ze het er -na een paar kleine aanpassingen- maar mee, het gaat immers om de vulling van de taart.