Dít zijn de mooiste vesten om je warm te houden deze winter

Iedere vrouw zou minstens één mooi vest in haar kast moeten hebben hangen. Ideaal om toch die ene mooie top of leuke jurk ook in de winter te kunnen dragen.

Vesten zijn veelzijdig: ze zijn comfortabel, warm, hip én handig. Bovendien kun je ‘m ook weer heel makkelijk uit doen, wanneer het ergens binnen toch te warm blijkt te zijn (hallo opvliegers!).

Advertentie

Genoeg keuze

En wat tegenwoordig ook hip is, is om een vest met knopen als trui te dragen, door ‘m allemaal dicht te knopen. Dus voor welke stijl ga jij? Fijn of grof gebreid, oversized of strak, kort of lang en met of zonder knopen? Om je te helpen bij het shoppen, hebben wij alvast de mooiste exemplaren voor je op een rijtje gezet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Red Online UK. Beeld: Getty Images