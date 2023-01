Motivatie om te sporten weg? Met deze leggings en sportbeha’s wil je de gym induiken

We zetten de mooiste sportbeha’s en -leggings voor je op een rij.

Deze sportbeha is gemaakt van vochtdoorlatende stof en heeft een UV-bescherming van 40+

Groene sportbeha met lasercut op de rug Beeld Oysho

Turquoise sportbeha met rits van C&A € 24,99

Zo’n rits aan de voorkant is niet alleen mooi, maar ook hartstikke handig.

Turquoise sportbeha van C&A Beeld C&A

Extra fijn: deze bh heeft een bouncereductie van 65,2% .

Zwarte sportbeha van Champion Beeld Champion

Deze beha is speciaal ontworpen voor mensen die aan yoga doen en is beschikbaar is tien verschillende kleuren. Namasté!

Asymmetrische yoga-bh van Lululemon Beeld Lululemon

Deze sportbeha voert zweet af en biedt ondersteuning bij intensieve activiteiten als hardlopen, veldsporten en aerobics.

Paarse sportbeha van Under Armour Beeld Under Armour

Deze naadloze legging heeft een hoge taille. Vinden we fijn.

Groene sportlegging van Stradivarius Beeld Stradivarius

Geen fan van knalkleuren? Deze klassieker van Gymshark is ook verkrijgbaar in het groen, blauw en zwart.

Roze sportlegging van Gymshark Beeld Gymshark

Deze legging heeft zakken én is ook nog eens gemaakt van zweetafvoerend materiaal.

Zwarte sportlegging van Nike Beeld Nike

Ga eens voor zebraprint in plaats van panterprint. Ook beschikbaar in het blauw, grijs en lila.

Sportlegging met bruin zebraprint van FITT Wear Beeld FITT Wear

Van deze gestipte legging word je toch spontaan vrolijk?

Roze sportlegging van Adidas Beeld Adidas

Wil je na een periode van rust het sporten weer oppakken? Begin dan rustig aan, tipt diëtiste Wendy. Zo voorkom je blessures en houd je het een stuk langer vol: