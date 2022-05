Muffe geur in je tweedehands kleding? Zó ruikt alles weer fris

Muffe geur in tweedehands kleding

Nadat een journalist van The New York Times was thuisgekomen met een stapel muffe tweedehands kleding, ging hij op onderzoek uit. Hij stuurde de kleding op naar het geurenlab.

Uit het onderzoek bleek dat flink wat huid, zweet en talg in de kleding was achtergebleven. Maar deze stoffen zijn niet per se de veroorzakers van de typische geur. Wel zijn ze een voedingsbodem voor honderden soorten bacteriën. Denk aan de goedaardige bacterie corynebacterium, maar ook bijvoorbeeld aan de schadelijke salmonella en E. Coli. Deze bacteriën produceren mettertijd allerlei geuren waardoor de kleding muf en zurig gaat ruiken.

Zó kom je er vanaf

Wanneer je tweedehands kleding hebt gekocht, is het belangrijk dat je die eerst goed wast. Doordat sommige geuren erg sterk zijn, kan de geur na één of twee keer wassen nog steeds in de kleren hangen. Je kunt ze daarom beter een paar keer goed wassen voordat je de kleding draagt. Koop derhalve nooit tweedehands kleding die je niet kunt wassen.

Tweedehands kleding wassen

Zit er een heel sterke geur in de kleding? Leg dan de kleding voor een nacht in een emmer met water en azijn of baking soda. Daarna kun je – net zoals kleding die niet per se heftig ruikt – de items gewoon wassen in de wasmachine. Ruik je het nog? Blijf dan goed wassen, de geur gaat verdwijnen. Écht waar.

En dan: dragen maar, die leuke, unieke kleding!

Bron: wasgeurtje, NRC