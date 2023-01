‘Mushroom blonde’: dé haarkleur voor 2023

‘Paddenstoelenblond’. Het klinkt bij lange na niet zo appetijtelijk als ‘getoaste kokosnoot’, maar een rapport van Pinterest stelde wel vast dat 15 procent meer mensen de afgelopen maand naar díe kleur zochten. “Ieder begin van het jaar merken we dat veel mensen zin krijgen in een nieuwe haarkleur”, zegt Tom Spratt, hoofd Beauty bij Pinterest, aan het Britse magazine Glamour. “Omdat we de zoekopdrachten zo zien stijgen, menen we dat ‘mushroom blonde’ erg populair wordt.”

Assig ‘brond’

De haarkleur benadert, zoals de naam zo mooi zegt, de grijs-bruin/greige tint van paddenstoelen. Het is niet donkerblond, het is niet lichtbruin, maar iets tussen die twee in. Perfect dus voor wie niet kan kiezen. “Zie het als een assig ‘brond’”, beschrijft de New Yorkse kapster Stephanie Brown het aan Glamour. “Het is een leuke kleur voor blondines die wat donkerder willen gaan of brunettes die dromen van wat lichtere lokken.”

Dat grijs en zilver net nog heel populaire haarkleuren waren, speelt ook mee. ‘Mushroom blonde’ moet een natuurlijke variant van die trend zijn. Met een combinatie van highlights (lichtere lokken) en lowlights (donkere lokken), voor een moderne afwerking. Dat de tint zo koel en assig is, is ook opvallend: in de donkere maanden raden kappers vaak een warmere haarkleur aan.

Kapster Stephanie Brown zegt in Glamour nog dat de geschakeerde haarkleur weinig onderhoud vraagt. Een touch-up om de drie tot zes maanden zou volstaan. Ga je binnenkort naar de kapper, vraag dan naar een lichtbruine of donkerblonde en vooral assige, subtiele ombré, met zowel lichtere bruine als donkere blonde lokken. Foto’s nodig om mee te nemen? Scrol verder voor wat inspiratie.

