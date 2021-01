Als er een jaar is waarin we graag sneeuw willen zien, dan is het dit jaar wel. Zo’n witte wereld is zo erg nog niet als je toch de meeste tijd in en rondom het huis doorbrengt. Sommige landen in Europa hebben wel al volop winterweer en daardoor duikt er op social media ineens een nieuwe trend op: een muts die wij kennen van vroeger.

En die trend, die kennen we ergens van. Van foto’s uit ons eigen plakboek misschien, of van je eigen (klein)kinderen. De balaclava is namelijk helemaal terug van weggeweest. Ja, die muts die kinderen vaak dragen omdat het dan niet nodig is om ook een sjaal te dragen of omdat het dan nog eens extra warm is. Dat is voor volwassenen net zo handig, daarom is de muts dit seizoen ook ineens een hip mode-item geworden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Racing Kids (@racingkids.dk)

Balaclava is de hipste muts

Hier in Nederland hebben we ‘m nog niet echt gespot op straat, maar echt winterweer hebben we natuurlijk ook nog niet gehad. In Scandinavië is dat anders en daar wordt de muts door modemeisjes dan ook weer vol trots gedeeld op social media. In allerlei kleuren en modellen: