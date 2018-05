Deze 6 mythes over haar kleuren kun je vanaf nu allemaal vergeten

Anno 2018 bestaan er over haar kleuren nog steeds een aantal hardnekkige mythes. Hoog tijd om daar nu voorgoed korte metten mee te maken.

Want of je nou grijze haren verhult of als geboren blondine liever als brunette door het leven gaat; je haar kleuren is niet slecht. Mits je een beetje slim te werk gaat, uiteraard.

Mythe 1: Haarverven neemt het volume in je haar weg

In feite is het tegendeel waar. De oplichtende onderdelen zorgen ervoor dat je haar licht opzwelt, waardoor ieder haarlokje voller wordt. Als het op kleuren aankomt, is die zwelling trouwens een goed teken. Hoe ‘gezwollener’ je haar, des te beter de kleur pakt.

Mythe 2: Je haar verven is schadelijk

Wanneer je verf aanbrengt, opent de haarfollikel zich zodat de kleur zich kan hechten. Dat veroorzaakt inderdaad schade. Tegenwoordig zijn er echter heel veel producten die je kunt aanbrengen vóór de kleuring om deze schade voorkomen. Dat is vaak een soort conditioner die je lokken gehydrateerd houdt en voorkomt dat ze afbreken.

Mythe 3: Je moet je wenkbrauwen matchen bij je haarkleur

Je hoeft niet per se je wenkbrauwen mee te kleuren wanneer je je haar verft. Sterker nog: een licht contrast tussen haarkleur en wenkbrauwen kan juist heel mooi zijn. Vooral als je blond haar hebt en wat donkerdere wenkbrauwen. Bovendien doen donkerdere wenkbrauwen je gehele uitstraling meer recht, waardoor het dus eigenlijk zonde is om je wenkbrauwen op te lichten als je je haar blondeert.

Mythe 4: Het is oké om meteen na de behandeling je haar te wassen

In het meest ideale geval wacht je 72 uur met het wassen van je haar na een kleuring. Zo lang hebben de follikels nodig om te sluiten en de kleur vast te houden. Was je haar met lauwwarm of koud water om te voorkomen dat het uitdroogt. Het zwembad is overigens twee weken lang verboden terrein. Het chloor stript de follikels, waardoor de mineralen binnendringen en de kleur veranderen – en dat is, zeker wanneer je het hebt opgelicht, zelden positief.

Mythe 5: Je kan op ieder moment je haar kleuren

Om ervoor te zorgen dat de kleur zich zo goed mogelijk hecht, kun je het best verven op schoon haar. Omdat de kleur zich tot diep in de follikel moet nestelen, is het niet handig als er nog wax of andere producten in je haar zitten. Bovendien wordt de kleur zo niet gelijkmatig verspreid. Het is het beste om je haar 24 tot 48 uur van tevoren te wassen zodat de natuurlijke oliën je hoofdhuid beschermen.

Mythe 6: Een dure shampoo voor gekleurd haar is overgewaardeerd

We zouden willen dat dit waar is, maar helaas: het kan geen kwaad te investeren in een goede shampoo als je je haar hebt gekleurd. Zo’n shampoo voorkomt dat je nieuwe kleur vervaagd, waarmee je uiteindelijl weer een kappersbezoek bespaart. Daarnaast zorgt het ervoor dat je haar z’n glans terugkrijgt en het genoeg vocht behoudt.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock