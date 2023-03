Na menstruatieondergoed is er nu ook menstruatiezwemkleding

Wie op social media zit, kan het bijna niet ontgaan zijn: menstruatieondergoed is razend populair. De ondergoed met een speciale laag bij de kruis dient als vervanger van tampons of maandverband en komt nu ook in de vorm van zwemkleding. We praten je bij.

Het razend populaire menstruatieondergoed

Dat menstruatieondergoed sinds kort zo populair is, heeft meerdere redenen. Veel enthousiaste vrouwen vinden de onderbroeken fijn in gebruik, lekken (vrijwel) nooit meer door en merken aanzienlijk verschil in het draagcomfort tussen tampons of het ondergoed. Bovendien is menstruatieondergoed duurzamer dan tampons of maandverband - je gooit het immers niet na één keer bloeden weg - en zal het je na verloop der tijd zelfs geld besparen. Benieuwd naar nog meer voordelen van het ondergoed? Ook Libelle’s Birgit is fan en legde eerder al uit waarom.

Na menstruatieondergoed komt menstruatiezwemkleding

De komst van menstruatiezwemkleding komt, met deze populariteit in gedachten, dan ook eigenlijk niet als een verrassing. Als zoveel vrouwen zweren bij het ondergoed, waarom zou er dan geen zwemvariant van gemaakt kunnen worden? Hoewel het aanbod in zwemkleding voor tijdens de menstruatie nog beperkt is, groeit het gestaag. Bikinibroekjes en de kruizen van badpakken zijn voorzien van eenzelfde absorberende laag als menstruatieondergoed, waardoor uren zwemmen zonder bang zijn door te lekken opeens mogelijk is. Bij de zwemkleding wordt er aan de buitenkant nog een extra waterdichte laag toegevoegd, waarmee het bloed ook aan de andere kant niet kan ontsnappen. Over het algemeen vangt de laag de hoeveelheid bloed op die te vergelijken is met 1 of 2 tampons. Een uur baantjes trekken of een halve dag luieren aan de rand van het zwembad is zo ook tijdens de periode van de maand binnen handbereik.

Mocht de zwemkleding met absorberende laag gekke beelden bij je oproepen, dan hebben we goed nieuws: vanaf de buitenkant zie je niet eens dat het om een speciale variant badpak of bikini gaat. De modellen zijn hip en kleurrijk en komen in verschillende soorten bedekking. Zelfs wanneer je graag een onthullend bikinibroekje draagt, kun je voor een menstruatiebroekje kiezen. Kijk maar naar de modellen op Modibodi of Ruby Love. Die zou je zelfs willen dragen op bloedvrije dagen, zo leuk zijn ze.

Al even niet meer ongesteld? Dr. Rutger zet in deze video redenen waarom je menstruatie kan uitblijven op een rij.

