Na zoveel tijd is ondergoed echt toe aan vervanging

Onderbroeken wassen we natuurlijk wel netjes na een keer dragen (toch? TOCH?), maar wanneer ondergoed van goede kwaliteit is, blijft het wel lang in de la liggen. Onderzoek wijst nu uit hoe lang je onderbroeken kunt dragen voordat je ze beter kunt vervangen.

Je verwacht het niet zo snel, maar ook onderbroeken hebben een houdbaarheidsdatum. Amerikaanse deskundigen van het Good Housekeeping Institute (GHI) raden aan om onderbroeken na een jaar dragen toch echt weg te gooien.

Advertentie

Infecties

Hoe grondig je ondergoed ook wast, er kunnen toch bacteriën achterblijven in het ondergoed waardoor je infecties en ontstekingen op kunt lopen. Een blaasontsteking ligt natuurlijk op de loer en daar zitten we allemaal niet op te wachten. Heb je het idee dat dat broekje al net iets te lang in je kast ligt? Dan kun je toch beter even een aantal nieuwe onderbroeken aanschaffen.

Is jouw ondergoed inderdaad aan vervanging toe? Wij hebben de mooiste lingerie voor je op een rijtje gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: iStock