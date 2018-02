Hoe leuk: 85.300 vintage naaipatronen uit Vogue staan nu online

Mis je de unieke, creatieve kleding van vroeger? Stof die naaimachine maar vast af, want er bestaat een website bomvol vintage naaipatronen.

We hebben het over Vintage Patterns Wiki. Op deze geweldige website vind je zo’n 85.300 oude naaipatronen, inclusief die van het bekende Vogue magazine. En: de collectie wordt continu aangevuld.

Uitje naar de stoffenwinkel

Heb je warme herinneringen aan het bezoeken van een stoffenwinkel met je moeder, om de mooiste schatten te verzamelen? Dan kun je je hart ophalen aan deze digitale versie van de klassieke stoffenwinkel. Alle patronen zijn van vóór 1992.

Jouw eigen Dior jurk

Denk je nu: hoe vind ik ooit wat ik zoek, tussen 85.300 patronen? Nou, dat is prima te doen. De website beschikt over een zoekmachine waar je termen als ‘Audrey Hepburn’ of een bepaald tijdperk in kunt vullen. Wie een beetje handig is met de naaimachine, maakt moeiteloos een jurk van Givenchy of Dior na.

En dat is niet alles: ben je op zoek naar het patroon voor een klassieke jaren ’20 jurk, of toch zo’n tof jaren ’70 discopak? Je vindt het hier. Wél even zelf maken. Maar dan heb je ook wat!

Bron: Inquisitr.nl . Beeld: iStock