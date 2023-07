‘Naakte nagels’ zijn terug van weggeweest - zo verzorg je ze

Deze minimalistische trend, waarbij de nagels in hun natuurlijke staat worden gehouden zonder toevoeging van nagellak of kunstmatige nagelverlengingen, heeft een stevige plaats veroverd in de beautywereld. Laten we eens kijken waarom deze trend zo populair is en hoe je je nagels het beste kunt verzorgen voor een prachtige ‘naakte nagel’-look.

‘Naakte nagels’ zijn helemaal hip

Carrie Bradshaw en prinses Kate

Het is een trend die om de zoveel jaar weer helemaal terugkomt. Kijk maar naar Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in Sex and the city (of nu And just like that) die over het algemeen nagellak mijdt en dus gaat voor blote nagels. Ook royals verkiezen niet-gelakte nagels vaak boven felle kleuren of gelnagels. Zo zie je prinses Kate vaak met ‘naakte nagels’ tijdens haar werkbezoeken.

Sarah Jessica Parker speelt Carrie Bradshaw in 'And just like that' in 2023. Beeld Getty Images

Prinses Kate bij Wimbledon in juli 2023 Beeld Corbis via Getty Images

Natuurlijke look

De aantrekkingskracht van ‘naakte nagels’ ligt in hun eenvoud. Het lijkt een trend waar je niets voor hoeft te doen, maar niets is minder waar. Juist omdat je niets gebruikt om je nagels mooi(er) te maken, is het het heel belangrijk dat ze er goed verzorgd uitzien.

De trend ‘naakte nagels’ begint daarom met een minimale manicure, gericht op onberispelijk nagelriemwerk en dan tot in de perfectie gepolijst. Dit kan zowel mat, glanzend of satijn zijn. Het zijn dus eigenlijk geperfectioneerde ‘natuurlijke’ nagels met een semi-transparante nagellak.

Zo verzorg jij je nagels

Nagelverzorging is erg belangrijk. Je zou het misschien niet zeggen, maar verzorgde nagelriemen en geknipte nagels geven je zelfvertrouwen een boost, omdat het laat zien dat je goed voor jezelf zorgt.

Zoals uitgelegd vereist de ‘naakte nagel’-look enige aandacht. Hier zijn enkele tips om je nagels te verzorgen:

Reinigen en hydrateren

Begin met het verwijderen van eventuele nagellakresten of vuil met een zachte nagellakremover. Vervolgens kun je je handen en nagels in lauwwarm water laten weken om ze te reinigen. Zorg ervoor dat je nagelriemen zacht zijn voordat je verdergaat.

Trimmen en vijlen

Knip je nagels zo recht mogelijk af met een nagelknipper en gebruik een nagelvijl om de randen glad te maken. Vermijd het vijlen in een zagende beweging, want dit kan de nagels beschadigen.

Verzorg je nagelriemen

Duw voorzichtig je nagelriemen terug met een houten bokkenpootje. Overmatig duwen kan leiden tot beschadiging, dus wees voorzichtig en stop als het ongemakkelijk begint te voelen.

Hydrateer je nagels

Gebruik dagelijks een nagelriemolie of vochtinbrengende handcrème om je nagels en nagelriemen goed gehydrateerd te houden. Dit voorkomt uitdroging en maakt je nagels sterker. Je kunt ook altijd wat vaseline gebruiken om je handen te verzachten.

Polijsten

Als je je nagels een gladde en glanzende afwerking wilt geven zonder nagellak te gebruiken, kun je een zachte polijstvijl gebruiken. Dit geeft een mooie glans aan je nagels en vermindert mogelijke oneffenheden.

Bescherm je nagels

Draag bij huishoudelijke taken handschoenen om je nagels te beschermen tegen chemicaliën en water, die de nagels kunnen verzwakken.

Gezonde voeding

Als er iets niet pluis is met je gezondheid, kun je dat soms zien aan je nagels. Er horen in principe geen vlekken, strepen of ribbels op je nagels te zitten. Zachte, buigzame nagels kunnen ook een teken zijn dat je gezondheid aandacht nodig heeft. Een gezond dieet met voldoende vitaminen en mineralen draagt bij aan sterke en mooie nagels. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je voldoende biotine, vitamine B en omega-3-vetzuren binnenkrijgt.

Tekorten

Zwakke nagels kunnen een teken zijn van een tekort in je lichaam. Vitamine A, vitamine B12 en vitamine D zijn bijvoorbeeld nodig voor sterke nagels, net als calcium, zink, ijzer en jodium. Twijfel je of je voedingsstoffentekort komt? Laat dan je bloed onderzoeken en kijk eens kritisch naar je eetpatroon. Ook de overgang kan een rol spelen bij het ontstaan van vitaminen- en mineralentekorten.

Klaar met die gellak en ben je een voorstander van deze nieuwe nageltrend? Je kunt zelf veilig je gellak verwijderen. Nagelstylist Tilly Westerveld laat zien hoe:

Bron: Women’s Health UK, Healthline