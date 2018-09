Duurt het bij jou ook urenlang voordat je de keuze hebt gemaakt welke kleur nagellak je vandaag eens op zal brengen? Dan hebben wij dé tip voor jou. Zo hoef je voortaan niet meer te kiezen.

Eén bepaalde kleur nagellak op al je vingers is vanaf nu verleden tijd. Met wabi-sabi nails kun je namelijk alle kanten op. Jouw manicure kan bijvoorbeeld uit tien verschillende kleuren bestaan. Leef je uit.

Imperfectie

Wabi-sabi betekent “niets is perfect”. Het is een Japanse leefstijl die imperfectie omarmt. Op het gebied van nagellak houdt dit in dat bij deze trend alles kan én mag. Je hoeft geen keuzes meer te maken en kunt dus doen wat je zelf wilt. En: het dus ook zo gek maken als je wilt.

Bonte kermis

Zo kun je gaan voor pimpelpaars in combinatie met felgroen, fuchsia, gifgeel en donkerblauw. Ook al matchen de kleuren misschien niet helemaal bij elkaar, bij wabi-sabi maakt dat niets uit. De kleuren zijn daardoor niet minder prachtig natuurlijk. Kies je ervoor om de ene nagel geel te lakken, doe dan je andere nagel lekker roze bijvoorbeeld. Wil je het helemaal bont maken, ga dan voor verschillende kleuren stipjes op één nagel of lak de ene kant van de nagel rood en de andere kant blauw.

Trend

Eerder werd wabi-sabi al dé interieurtrend van 2018 genoemd, maar vanaf nu geldt die trend ook voor je nagels. Wij zeggen: ga lekker los!

