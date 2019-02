Dit is nu al de meest populaire nagellakkleur van 2019

Het jaar is nog maar net begonnen en toch is er al een grote trend gesignaleerd. Een trend voor je nagellakkleur, welteverstaan. Dit jaar lakken we onze nagels volgens experts namelijk niet langer in het kersenrood of zachtroze, maar verven we ze massaal grijs.

Dus we de trend moeten geloven, wordt de hype rondom de boeken Vijftig tinten grijs nu dan ook doorgevoerd op ons beautyritueel.

Tijdloze nagellakkleur

Van lichtgrijs tot donkergrijs of een grijstint die neigt richting babyblauw: met grijs kun je alle kanten op. En dat is dan ook gelijk waarom het zo’n gewilde kleur is voor dit jaar. De nagellakkleur grijs is net zo veelzijdig als een subtiel nude kleurtje en tegelijkertijd ook tijdloos en klassiek.

Collectie vol grijstinten

Nagellakmerk Essie houdt de trends uit beautyland nauwlettend in de gaten, en heeft direct een overwegend grijze collectie uitgebracht. De nieuwe collectie bevat namelijk maar liefst 9 nieuwe neutrale kleuren, waaronder 6 tinten grijs.

Keuzestress?

Mocht je nu al niet kunnen kiezen in welke tint grijs jij je nagels wilt gaan lakken, dan kun je inspiratie opdoen bij nagelstyliste Betina Goldstein. Zij laat op haar Instagram zien dat je ook prima voor de dag kunt komen met nagels in allerlei verschillende kleuren.

View this post on Instagram A post shared by Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) on Feb 2, 2019 at 6:42pm PST

