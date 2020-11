5x de mooiste nageltrends voor de aankomende feestdagen

Ben jij al bezig met het bedenken wat je tijdens de feestdagen aan wilt trekken? De één trekt alles uit de kast terwijl de ander liever de dag spendeert in pyjama nu we toch thuis moeten blijven. Wat je ook aandoet, met deze vijf nageltrends zorg je ervoor dat iedere outfit feestelijk is.

Advertentie

Nail art

Deze trend is een beetje gewaagd, maar rond de feestdagen mag je best uitpakken toch? Het ontwerpen van nail art is een vak apart en de laatste tijd zien we steeds meer foto’s voorbij komen van mensen die hun nagels laten omtoveren tot heuse kunstwerkjes. Van gewaagde nagels vol glitters tot een subtieler ontwerp dat bijna lijkt op een schildering.