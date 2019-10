Waarom je dit najaar vooral voor een saaie kledingstijl moet gaan

Dit seizoen zijn het geen felle kleuren, opvallende jurken en drukke prints die het modebeeld bepalen. Nee, dit najaar is de trend om je ‘boring’ te kleden. Juist zo’n ‘saaie’ kledingstijl is dit seizoen helemaal hip.



Hoe eenvoudiger, hoe beter is dit seizoen het advies. Een mooie gebreide trui met een hoge spijkerbroek of een pantalon met een ruime blazer. De ene keer met een klein hakje en de andere keer met sneakers. Ingewikkelder hoeft het niet te zijn.

Basics

Neutrale kleuren met zo min mogelijk tierelantijntjes; dat klinkt misschien saai, maar als je het goed aanpakt is het juist heel stijlvol. Extra fijn: je investeert in een paar goede basics (lees: mooi wit T-shirt, goede pantalon, zwarte blazer, mooie jeans en zwarte pumps) en je kunt het hele seizoen door.

Goede basics mogen niet ontbreken in je kast. Wij hebben de mooiste op een rijtje gezet:

Bron: Purewow.com. Beeld: Getty