Deze natuurlijke ingrediënten kunnen irritaties veroorzaken

Mensen met een gevoelige huid stappen vaak over op natuurlijke verzorgingsproducten, omdat daar minder chemische producten in zitten. Reageer je nog steeds allergisch? Dat kan komen door een van deze ingrediënten die hierin zijn toegevoegd.

Kruiden

Munt, eucalyptus, kamfer, citrus en lavendel zijn kruiden die erom bekend staan dat ze de huid kunnen irriteren. Heb je last van een geïrriteerde huid? Check dan of een van deze ingrediënten in je bodylotion of douchegel zit. Daar komen ze namelijk vaak in voor.

Scrubs

Scrub verwijdert dode huidcellen, maar het kan ook voor irritatie zorgen. Als je hier gevoelig voor bent, kun je scrubs met walnoten, amandelen en suiker het beste laten staan. Kies liever voor een zachte scrub op basis van havermout of zeezout.

Essentiële oliën

Essentiële oliën zitten vaak in natuurlijke verzorgingsproducten. Het wordt ook vaak aangeraden als je zelf een product maakt. Toch krijgen mensen allergische reacties van deze oliën. Test dit daarom altijd van te voren uit door de olie te verdunnen met water en een klein beetje op je huid aan te brengen.

Let daarnaast goed op de houdbaarheidsdatum van natuurlijke cosmetica. Dit is vaak minder lang houdbaar.

