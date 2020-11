Op een natuurlijke manier langere wimpers krijgen? Zó doe je dat

Lange wimpers is iets wat we allemaal wel zouden willen hebben, maar helaas is niet iedereen hier van nature mee gezegend. Voor iedereen die langere wimpers wil krijgen is er echter goed nieuws, want met de volgende tips kun je moeder natuur een handje helpen!

En het fijne is: ze kosten je bijna niks.

Advertentie

Gebruik geen waterproof-mascara

Waterproofmascara is natuurlijk erg handig voor een regenachtige dag, maar heel goed voor je wimpers is het helaas niet. Waterproof mascara is namelijk nét wat harder van structuur dan een normale mascara en hecht zich sterker aan je wimpers. Hierdoor is het moeilijker te verwijderen, waardoor je extra hard moet boenen als je het er af wilt krijgen en je wimpers dus ook sneller zullen afbreken. Probeer waterproof-mascara dus zoveel mogelijk te vermijden.