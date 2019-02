Zóveel Nederlandse vrouwen dragen weleens versleten ondergoed

Dat de Nederlandse vrouw bekend staat om haar praktische inborst, hoeven we jou natuurlijk niet te vertellen. Dat dat ook geldt voor onze ondergoedkeuzes wisten wij natuurlijk óók allang, maar blijkt nu ook uit onderzoek.

Ons criterium luidt: als het maar lekker zit én je er goed mee kunt fietsen. Dat het er dan ook nog leuk uitziet, is mooi meegenomen.

Slip is favoriet

In opdracht van VIVA en onderbroekenmerk Sloggi vroeg onderzoeksbureau Motivaction ruim 500 vrouwen vrouwen tussen de 20 en 45 jaar het hemd van het lijf. Maar liefst 90 procent geeft aan dat ondergoed vooral lekker moet zitten. Katoen is de favoriete stof (66 procent), het moet makkelijk te wassen zijn (83 procent) en mooi blijven in de was (72 procent). Verder is de slip favoriet (33 procent) en draagt een meerderheid (53 procent) weleens versleten ondergoed. O, en of de slip en beha een setje vormen, daar maalt 53 procent niet om.

Sexy lingerie

Is het ons dus vooral om comfort te doen? Niet helemaal, want uit het onderzoek komt ook een ander beeld naar voren. Zo draagt een kwart van de ondervraagde vrouwen weleens ondergoed dat ze mooi vindt, maar niet lekker zit. Tijdens het uitgaan draagt 36 procent een string en 27 procent van de vrouwen draagt ook overdag een string. In totaal gaf 38 procent aan dat haar partner haar het liefst ziet in een sexy lingeriesetje.

Tijgerondergoed

Benieuwd naar het hele onderzoek? In VIVA 9 lees je alle uitkomsten én kom je erachter hoeveel vrouwen ondergoed met dierenprint dragen, hun beha direct na thuiskomst uittrekken en of vrouwen ondergoed vooral online of in de winkel kopen.

Bron: VIVA. Beeld: iStock