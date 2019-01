Merk onder vuur na gebruik 'neppe babybuiken' voor foto's zwangerschapskleding

Een modemerk krijgt de nodige kritiek over zich heen nadat ze volgens oplettende kopers ‘zwangere modellen hebben laten poseren die helemaal niet echt zwanger zijn’.

Het merk Boohoo zou kussens hebben gebruikt om zo zwangere buiken na te bootsen. En dat valt mensen nu op.

Kussentje onder de jurk

Hoe mensen het dan zien, dat er iets niet klopt? De buiken zijn volgens velen ‘veel te vierkant’. Zo ziet een ‘natuurlijk zwangere buik er helemaal niet uit, qua vorm’, zegt iemand. En, zo luidt een van de reacties: ‘Sorry, maar wie houd je met zo’n rare buik voor de gek? Ik kom niet meer bij van het lachen’. De modellen zouden helemaal niet zwanger zijn, maar gewoon een kussen onder hun kleding gestopt krijgen om op die manier wel zwangerschapskleding aan te prijzen.

De kopers zien toch liever ‘echte zwangere vrouwen’, omdat ze zo alsnog niet kunnen weten of de kleding leuk staat met een bolle babybuik. Boohoo heeft zelf nog niet gereageerd op de ophef.

Wat denk jij, zijn dit vrouwen met kussens onder hun jurk of zien we wel echt zwangere vrouwen?

@boohoo you lot couldn’t find a pregnant model? Lol😂😂😂 That belly ain’t fooling anyone. I’m actually dying of laughter … pic.twitter.com/Lg7EIolGLM — Realizt Dee (@RealiztDee) 29 november 2018

Sad to say I’m not joking…. https://t.co/ExDzkI3iNg — VidaWithChristie (@VidaWithC) 24 januari 2019

Boohoo Gets Accused For Having Its Models Wear Pillows To Promote Maternity Line https://t.co/qtUF1lWyQZ pic.twitter.com/COWmWfsSLb — MA Group (@IWantGroup) 22 januari 2019

I feel like @boohoo didn’t even try to make this model look like she was actually pregnant. pic.twitter.com/70lL0JWb9b — Courto (@courtneyyhudson) 30 oktober 2018

Bron: This Is Insider. Beeld: iStock / Twitter